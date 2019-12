Hanoi, 3 décembre (VNA) – L’Autorité de régulation de l’électricité du Vietnam (ERAV) du ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) ont inauguré lundi 2 décembre la Semaine des réseaux électriques intelligents du Vietnam 2019.

Lors de l'événement, le 2 décembre à Hanoi. Photo : VGP

Cet événement qui durera jusqu’au 5 décembre, s’inscrit dans le cadre du projet "Réseaux intelligents pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (SGREEE).Au menu figurent notamment une série de conférences et colloques sur les tendances, les visions et les solutions pour un avenir énergétique durable au Vietnam, l’échange d’expériences et connaissances sur les solutions énergétiques intelligentes, la présentation des solutions et applications technologiques modernes pour les réseaux électriques du futur.Le développement des réseaux intelligents est une bonne orientation du Vietnam, après près de 7 ans de mise en œuvre, l’application progressive des technologies modernes a contribué à améliorer la qualité de l’énergie électrique et la fiabilité de son alimentation, a fait savoir le directeur de l’ERAV, Nguyên Anh Tuân.Avec la tendance générale à développer les énergies renouvelables, l’application de la technologie de réseau électrique intelligent constitue l’une des solutions efficaces pour intégrer et exploiter de manière stable les sources d’énergie nouvelles et renouvelables, contribuant ainsi à la protection de l’environnement, à la sécurité énergétique nationale et au développement durable, a-t-il indiqué.Financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), le projet SGREEE aide le gouvernement vietnamien à mettre en œuvre sa feuille de route pour les réseaux intelligents, qui vise à promouvoir la modernisation et l’automatisation du système national de transport et de distribution d’électricité.Ce projet travaille en étroite collaboration avec l’ERAV pour aider les experts du secteur de l’énergie vietnamien à développer un «réseau intelligent», c’est-à-dire la numérisation et la flexibilisation du système d’alimentation électrique, ce qui permet l’intégration d’une part croissante des énergies renouvelables et soutient une plus grande efficacité énergétique. – VNA