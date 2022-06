Le ministre Lê Minh Hoan répond aux questions sur l'agriculture et le développement rural. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale (AN) a poursuivi matin 8 juin en plénière sa séance de questions-réponses axée sur l’agriculture et le développement rural, les finances et la banque.



Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, montera au créneau pour répondre aux questions des députés touchant à l’agriculture et au développement rural.



La séance continuera avec l’intervention d’autres membres du gouvernement qui s’exprimeront sur la gestion des prix, les marchés publics et le contrôle de l’inflation, l’accélération de l’actionnarisation des entreprises publiques, les activités des marchés des capitaux, des valeurs mobilières et des obligations d’entreprise, les solutions pour traiter les violations, notamment la manipulation des prix, et développer un marché financier sain et durable.



Les mesures visant à prévenir les pertes fiscales, notamment dans les activités commerciales et les transactions immobilières et la gestion fiscale des activités commerciales sur les plateformes numériques seront aussi au menu de cette séance.



Les vices-Premiers ministres Lê Minh Khai et Lê Van Thanh et les ministres des Finances ; du Plan et de l’Investissement ; de l’Industrie et du Commerce; de l’Agriculture et du Développement rural ; des Transports ; de la Construction ; des Technologies; des Ressources naturelles et de l’Environnement ; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; de l’Information et de la Communication ; de la Sécurité publique, la gouverneure de la Banque d’Etat, l’inspecteur général du gouvernement et l’auditeur général d’Etat participeront également à la séance d’interpellations.



Dans l’après-midi, la séance d’interpellations, retransmise en direct à la Télévision du Vietnam, à la Télévision de l’Assemblée nationale et à la Voix du Vietnam, continuera avec l’intervention de la gouverneure de la Banque d’Etat, Nguyên Thi Hông.



Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai et les ministres du Plan et de l’Investissement ; des Finances ; de la Construction ; de la Sécurité publique, l’inspecteur général du gouvernement et l’auditeur général d’Etat, les présidents de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême participeront également à la séance. – VNA