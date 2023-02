Une plantation de pruniers Tam Hoa à Muong Lông. Photo : VNN/CVN

Nghe An (VNA) - Au début du mois de février, les pruniers Tam Hoa de la commune de Muong Lông (district de Ky Son, province de Nghê An au Centre) fleurissent et créent une scène pittoresque attirant un grand nombre de touristes en quête de découverte.

Nichée dans la vallée voisine de la chaîne de Truong Son, à environ 300 km du centre-ville de Vinh, Muong Lông est un lieu touristique célèbre. Elle est considérée comme la "petite Sa Pa" de la province de Nghê An. La route pour y accéder est sinueuse et ombragée d'arbres verts. Le climat frais apporte une sensation rafraîchissante aux visiteurs.

Au printemps, cet endroit est rempli de fleurs de pêchers rouges, de canola jaunes et de pruniers blancs créant un paysage naturel magnifique et romantique.

Les pruniers Tam Hoa sont plantés depuis les années 1990. Selon Va Cha Xa, président du Comité populaire de la commune de Muong Lông, sa localité en compte aujourd'hui plus de 100 ha. Ils sont cultivés dans de nombreux villages tels que : Muong Lông 1, Muong Lông 2, Long Keo, Sa Lay, Trung Tâm...

Bien que l'accès soit encore difficile, ces dernières années, le nombre de touristes a augmenté de plus en plus. Ainsi, les habitants se concentrent sur le développement du tourisme.

Phu Vân, propriétaire de Farmstay 1, a indiqué qu'il existe actuellement quatre établissements d'hébergement dans la commune. Dès le 23 janvier (2 janvier du Nouvel An lunaire), elle a commencé à accueillir les premiers groupes de touristes de l'année. "Jusqu'à présent, j'ai accueilli près de 200 touristes ".

Nguyên Thi Hiên Trang, une habitante de Vinh, a partagé que ce voyage à la porte du paradis de Muong Lông était une bonne expérience. L'air y est frais, le paysage est magnifique et les villageois sont très accueillants. -CVN/VNA