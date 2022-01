Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie se concentrerait sur les potentiels de coopération en politique et sécurité, économie et commerce, sciences et technologie, lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Russie sur les orientations de la diplomatie en 2022 pour renforcer les relations entre la Russie et l’ASEAN, y compris le Vietnam.

Il a espéré le renforcement de la coopération culturelle et humanitaire et la reprise des échanges touristiques avec les pays membres de l’ASEAN, après deux ans de rupture à cause de la pandémie de COVID-19.

Selon le ministre Sergueï Lavrov, en 2022, la Russie prévoit organiser des réunions régulières des Comités intergouvernementaux, des consultations entre ministères des Affaires étrangères et des contacts de haut niveau avec des pays d'Asie du Sud-Est. En juillet, la Russie devrait célébrer le 125e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec la Thaïlande. La Russie s’est engagée à une coopération efficace avec Bangkok, Jakarta et Phnom Penh en tant que présidente actuelle de l'APEC, du G20 et l'ASEAN.

Concernant les relations avec le Vietnam, la Russie prévoit poursuivre des dialogues et une coopération politique approfondi dans certains sujets et domaines clés, conformément à l'esprit de la Déclaration sur la Vision commune sur le développement d'un partenariat stratégique intégral jusqu'en 2030, adoptée après la visite en Russie du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc vers la fin 2021.

Plus précisément, la Russie souhaite renforcer les relations commerciale et économiques avec le Vietnam, promouvoir la coopération dans le pétrole, l’éducation et la lutte contre le coronavirus. La Russie envisage actuellement la possibilité de transférer la technologie de production du vaccin Spoutnik au Vietnam après avoir fait don de 100.000 doses de vaccin Spoutnik Light à Hanoï, fin décembre 2021.

S’agissant la situation au Myanmar, le ministre des Affaires étrangères Lavrov a affirmé que la Russie soutenait le rôle de premier plan de l'ASEAN dans la recherche de formes constructives d'assistance internationale pour la question du Myanmar. La Russie est prête à travailler avec ses partenaires de l'ASEAN pour fournir une aide humanitaire au Myanmar, y compris l’assistance à la lutte contre la pandémie de COVID-19. -VNA