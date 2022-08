La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Photo:Sputnik

Moscou (VNA) – Dans son discours prononcé le 2 août en l’honneur du 55e anniversaire de l’ASEAN, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova a estimé que l’ASEAN était un exemple en termes de coopération multilatérale.

Son engagement inébranlable sur les principes d'une interaction large et inclusive et de la coexistence harmonieuse de tous les membres, quelles que soient les différences dans les formes de gouvernement, les structures économiques et la culture, a permis à l'ASEAN de créer un système de mécanismes de coopération multilatérale et de devenir un exemple de ce d'interaction dans le monde, a déclaré Mme Zakharova.

Moscou considère la coopération avec l’ASEAN comme une orientation importante de sa politique extérieure pour l’Asie, a-t-elle affirmé.

À cette occasion, Mme Zakharova a informé de la tournée en Asie du Sud-Est du chef de la diplomatie russe Sergey Lavrov qui effectue une visite au Myanmar à partir du 3 août. Il se rendra au Cambodge et participer à des réunions avec des dirigeants de l’ASEAN. -VNA