Vientiane, 13 juillet (VNA) - L'armée laotienne a reçu quatre hélicoptères Mi-17 réparés par Russian Helicopters lors d'une cérémonie tenue jeudi 12 juillet à l'aéroport de Wattay dans la capitale laotienne de Vientiane.

L'armée laotienne reçoit des hélicoptères Mi-17 réparés par Russian Helicopters. Photo: VNA

M. Andrei Boginsky, directeur général de Russian Helicopters, a déclaré que ces hélicoptères, commandés par l'armée laotienne en 1997, avaient été réparés à l'aéroport de Wattay par des experts de l’usine russe de réparation d'avions 356.

Lors de la cérémonie, une équipe de l'armée de l'air du Laos a effectué un vol de démonstration avec un hélicoptère réparé.

Les deux parties ont également discuté de l'achat de nouveaux hélicoptères et de la poursuite de la coopération dans la prestation de services pour d'anciens avions, dont la répération de trois hélicoptères Mi-17V-5.

L'armée de l'air du Laos dispose actuellement de plus de 20 hélicoptères civils et militaires produits par Russian Helicopters. En plus des hélicoptères de type Mi-8/17, ce pays exploite des hélicoptères Ka-32T. -VNA