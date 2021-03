La porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Maria Zakharova. Photo: IRNA/VNA



Moscou (VNA) - La Russie prend en haute considération son partenariat stratégique avec le Vietnam dans le nouveau contexte.

C'est ce qu'a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Maria Zakharova, en l'honneur du 20e anniversaire de la signature de la Déclaration sur le partenariat stratégique entre la Russie et le Vietnam (1er mars 2001).

Elle a affirmé que la signature de ce document historique était le résultat logique de plusieurs décennies de coopération fructueuse entre les deux pays dans de nombreux domaines et témoignait de la détermination d'élargir les relations bilatérales dans de nouvelles conditions historiques.

Selon Maria Zakharova, au cours de ces 20 dernières années, le partenariat stratégique Vietnam-Russie a abouti à des résultats impressionnants. Le dialogue politique de haut niveau et les visites des dirigeants de haut rang ont été maintenus. La coopération dans les domaines commercial, économique, militaire, scientifique et technologique et humaine a été renforcée.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a rappelé que sur la base de ces résultats, les deux pays avaient convenu en 2012 de porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral.

Le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie reste un élément important de la politique extérieure de la Russie en Asie-Pacifique, a-t-elle souligné.

La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga, remet l'insigne "Pour la paix et l'amitié entre les peuples" à l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Vietnam, Konstantin Vnukov. Photo: VNA

A cette occasion, l'agence de presse d'État russe TASS a interviewé l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin Vnukov. Ce dernier a apprécié les fruits de la coopération bilatérale dans l'économie et le commerce, notamment après la signature de l'Accord de libre-échange entre l'Union économique eurasiatique et le Vietnam, en vigueur depuis 2016. Cet accord a contribué à porter le commerce bilatéral à 5,7 milliards de dollars en 2020, en dépit des difficultés causées par le COVID-19.

L'ambassadeur russe a également insisté sur le succès de la coopération bilatérale dans le secteur gazo-pétrolier et la vision commune sur l'amélioration des activités des Nations Unies pour résoudre les questions mondiales et renforcer la paix et la stabilité dans le monde.-VNA