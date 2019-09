Manile (VNA) – L’ambassade de Russie à Manile a annoncé le 4 septembre que Moscou avait nommé son premier attaché de défense aux Philippines au cours de plus de 40 dernières années, ce indiquant "une coopération militaire renforcée" entre les deux pays.

L'ambassadeur de Russie aux Philippines, Igor Khovaev, a officiellement présenté le 3 septembre le colonel Dmitry Nikitin à des responsables militaires philippins.

Il déclaré que la coopération en matière de défense entre la Russie et les Philippines contribuerait à la stabilité de la région.



Pour la première fois, les Philippines et la Russie ont décidé d'ouvrir un nouveau canal de communication entre les deux nations. Cette décision est pleinement conforme aux intérêts stratégiques des Philippines et de la Russie, mais aussi de tous les pays de la région", a-t-il déclaré.

De son côté, le vice-ministre de la Défense des Philippines, Raymundo DV Elefante, a salué la présence du colonel Dmitry Nikitin et s'est dit optimiste quant au renforcement des liens militaires entre les Philippines et la Russie. -VNA