Moscou (VNA) - La partie russe négocie activement pour ouvrir des vols directs réguliers vers le Vietnam et certains pays asiatiques cette année, selon le directeur général de l’aéroport international de Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe, Andrei Vinichenko.

L'aéroport international de Vladivostok. Source : Twitter

Andrei Vinichenko a déclaré jeudi 21 juillet à la presse que des représentants russes négociaient avec des compagnies aériennes du Vietnam, de la Chine et de la République de Corée sur le lancement des liaisons. Ils prévoient également d’avoir des discussions avec des partenaires japonais et thaïlandais dans les temps à venir.Le responsable a exprimé son espoir que de nombreux vols vers Vladivostok seront rétablis dans le courant de cette année.Plus tôt, de nombreux responsables russes ont également affirmé leurs efforts pour rétablir les vols directs vers le Vietnam pour répondre aux demandes de voyage après la suppression des restrictions de voyage en raison de la pandémie de Covid-19.L’envoyé spécial russe et haut fonctionnaire à l’APEC, Kirill Barsky, a souligné que la Russie souhaitait reprendre des vols directs vers les trois pays d’Asie du Sud-Est que sont le Vietnam, l’Indonésie et la Thaïlande.Kirill Barsky s’est dit persuadé que la reprise du transport aérien post-pandémie sera l’un des principaux sujets à discuter lors de la prochaine conférence des ministres du tourisme de l’APEC prévue le 19 août en Thaïlande.Le consul général du Vietnam à Vladivostok, Nguyên Dang Hiên, a récemment eu une séance de travail avec le gouverneur de Primorsky, Krai Oleg Kozhemyako, au cours de laquelle ils se sont mis d’accord sur la possibilité d’ouvrir des vols directs.Nguyên Dang Hiên a déclaré que le Covid-19 avait été maîtrisé au Vietnam, que les activités commerciales étaient revenues à la normale et que les restrictions de voyage imposées aux touristes internationaux avaient été complètement levées.La partie russe a déclaré que l’aéroport de Vladivostok sera modernisé pour répondre aux normes mondiales, et que la demande de voyages des Russes augmente constamment, la plupart d’entre eux souhaitant voyager à l’étranger. – VNA