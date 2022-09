Le 7e Forum économique de l'Est, en Russie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du ministère russe des Affaires étrangères auprès du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), Kirill Barsky, a affirmé que Moscou attachait de l'importance aux relations de coopération stratégique avec l'ASEAN et les États membres du bloc.

L’intensification des relations avec l’ASEAN est une priorité de la Russie, a déclaré Kirill Barsky, lors d’une interview accordée récemment à des médias locaux.

Selon l’ambassadeur russe, le développement et le renforcement des relations de Moscou avec les pays asiatiques sont une suite logique de la voie suivie par la Russie depuis des décennies. Les pays de la région ne cessent de consolider leur position, d'affirmer leur rôle et leur importance dans les questions internationales et sont en fait devenus un pôle économique et politique mondial. Il a souligné que la coopération avec les pays de l'ASEAN correspondait aux intérêts de la Russie.

Rappelant l'ordre du jour du 7e Forum économique de l'Est qui a eu lieu du 5 au 8 septembre en Russie, l'ambassadeur Kirill Barsky a souligné l'importance des deux dialogues d’affaires Russie-ASEAN et Russie-Vietnam, déclarant apprécier hautement le partenariat stratégique entre la Russie et l'ASEAN et la coopération bilatérale avec des États membres.

Compte tenu de l'importance croissante de l'ASEAN dans l'économie régionale et mondiale ainsi que de la qualité des relations Russie-ASEAN, M. Barsky a indiqué que les parties étaient sur une voie de coopération plein de potentiels.

Actuellement, de nombreux pays régionaux manifestent un intérêt croissant pour l'Union économique eurasienne (UEE) dont la Russie est un membre clé, a déclaré l'ambassadeur russe. -VNA