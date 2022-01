L’entrée de la rue florale Nguyên Huê pour le Têt 2022. Photo: Saigontourist

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La rue florale Nguyên Huê 2022 a pour thème "Le printemps de la Patrie et son amour ressenti". Un événement festif mais aussi solidaire.

La rue florale Nguyên Huê 2022, 19e édition du genre, se tient pendant le Têt traditionnel. Organisé depuis 2004 par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, l’événement est mis en œuvre cette année principalement par Saigontourist entouré de nombreuses autres entreprises. "Cette année a été particulièrement difficile, mais avec l’attention et la bonne direction des dirigeants de la ville, Saigontourist et ses partenaires ont fait en sorte que se tienne la rue florale Nguyên Huê. C’est une célébration importante, à laquelle sont attachés les citadins", a déclaré Truong Duc Hùng, directeur général adjoint de Saigontourist et chef du comité d’organisation.



La rue florale est divisée en trois segments que sont "Aller dans la forêt profonde - Nature verte fraîche", "Printemps de l’amour - Fierté du Vietnam" et "Aller au large - Les retrouvailles du pays". Long de plus de 600 m, l’ouvrage utilise de nombreux matériaux écologiques et réutilisables comme le métal, la mousse, le rotin, le bambou, les briques, les filets, les cordes à tricoter et environ 80 sortes de fleurs. Ce sont pas moins de 97.000 pots et corbeilles de fleurs de toutes sortes qui sont montrés au public.



"Forêt dans la rue"



La mascotte du portail d’accueil est une création représentant deux tigres qui se font face. D’une hauteur de 3 m et d’une longueur de 7 m, la structure a été réalisée en tranches d’acier et d’inox finement découpées. Ces deux matériaux représentent la force du félin connu sous le nom de "seigneur de la jungle". Plus loin, trône une autre image du "seigneur de la jungle" de 4,6 m de haut, de plus de 10 m de long, fabriqué dans une combinaison harmonieuse de verre trempé, de mica et de mousse. Juste derrière la porte d’entrée se trouve une "forêt" de 51 arbres d’agrément de 3-4 m de haut, disposée en cinq rangées en forme de zigzag. Les rangées vertes de plus de 250 m² constituent une reproduction d’une forêt presque réelle.



Si "la forêt" ne fait que 250 m², la miniature "fleurs parfumées et herbes étranges", s’étend sur 741 m². Cet espace est orné de différentes sortes de fleurs pour créer une scène printanière multicolore. La rue florale Nguyên Huê apporte des découvertes inattendues et intéressantes aux visiteurs avec quatre chaînes de montagnes qui se succèdent, et qui sont réparties sur une superficie de 9,6 m² à 13 m².

Autour de cette zone se rencontrent des images familières mais présentées d’une manière complètement nouvelle. La rizière traditionnelle, déjà apparue à plusieurs reprises dans les éditions précédentes, est encore présente cette année de façon douce, sinueuse comme une bande de soie et clairement stratifiée avec une hauteur allant jusqu’à 2 m. Sur plus de 600 m², les visiteurs se promènent entre des rizières rappelant les champs en terrasses de montagne et celles de la plaine.



Comme les années précedentes, des briques sont utilisées pour créer des contours et des sillons autour des parterres de fleurs, disposées en grappes de différentes couleurs pour donner une toute nouvelle impression visuelle. Les visiteurs peuvent clairement ressentir une similarité avec les paysages des régions des hauts plateaux.



La solidarité mise en valeur



La zone centrale de la rue est destinée à l’espace de Hô Chi Minh-Ville, en remerciement aux compatriotes de tout le pays pour leur amour et leur affection, les forces sanitaires de première ligne qui, aux côtés de la ville, ont lutté des mois durant contre la pandémie.



Douze écrans LED sont disposés sur des piliers d’environ 4 m de haut, formant un cercle d’une superficie d’environ 140 m². Au-dessus se trouve une grande fleur de quatre couleurs. Pendant la journée, la fleur crée de l’ombre pour que les visiteurs puissent regarder des films sur la lutte contre l’épidémie à Hô Chi Minh-Ville. La nuit, la fleur assume une tâche supplémentaire de support d’éclairage avec un système de lumières LED courant le long de la structure.



Un tigre de terre de plus de 1,8 m de haut, joufflu et souriant, est le lieu de réception des dons en faveur des personnes en situation difficile à cause du COVID-19. Le long de la rue florale, il y a également des panneaux d’affichage avec des codes QR prêts à recevoir l’aide des donateurs via le système de portefeuille électronique.



La rue florale Nguyên Huê est ouverte du 29 janvier (09h00) au 4 février 2022 (17h00), c’est-à-dire du 27e jour du 12e mois lunaire de l’année du Buffle au 4e jour du premier mois lunaire de celle du Tigre. -CVNA/VNA