Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La réunion thématique du gouvernement sur l'élaboration de la loi du mois d'avril a été ouverte le 10 avril à Hanoï afin d'examiner et de donner des avis sur le recueil des avis du peuple et de perfectionner le projet de Loi foncière (amendé) soumis à l'Assemblée nationale ; de recevoir les avis du Comité permanent de l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur le logement (amendé).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la réunion.

Dans son discours d'ouverture, il a souligné que la priorité numéro un du gouvernement était de mettre en œuvre trois percées stratégiques, notamment des percées d'élaboration et de perfectionnement des institutions.

La réunion thématique du gouvernement sur l'élaboration de la loi. Photo : VNA



Selon les prévisions, à la prochaine 5e session, le gouvernement va soumette à l'Assemblée nationale pour examen, suggestion et approbation de 18 projets de loi et ordonnances. C'est un grand volume de travail. Il faut se concentrer sur la préparation, la mise en œuvre, et assurer la qualité et le délai et respecter le processus d'élaboration juridique.

Le projet de loi foncière (amendé) et le projet de loi sur le logement (amendé) sont tous deux des projets de loi importants qui ont des impacts considérables sur les habitants et les entreprises. Alors, il faut bien examiner et continuer à écouter et à absorber les opinions des habitants, des experts, des scientifiques, des gestionnaires et des sujets connexes pour les perfectionner. - VNA