Hanoï (VNA) - Le Bureau Politique (BP) et le Secrétariat du Comité central du Parti ont tenu le 8 juillet à Hanoï une réunion pour examiner les questions du pays, estimer la situation mondiale au deuxième trimestre et au premier semestre de cette année et fixer les tâches futures. Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a présidé la réunion.Selon le BP et le Secrétariat du Parti, au deuxième trimestre et au cours de ces six premiers mois de 2022, tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée ont déployé de grands efforts pour obtenir de nombreux résultats importants dans divers domaines comme le développement socio-économique ; la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19 ; la garantie de la défense et de la sécurité nationale ; l’édification et le réajustement du Parti ; la prévention et la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs.Le BP et le Secrétariat du Parti ont estimé que dans les temps à venir, le pays continuerait à faire face à de nombreuses difficultés et défis, qui pourraient ralentir le processus de reprise socio-économique, en raison des fluctuations imprévisibles de la situation économique et politique mondiale, du conflit entre la Russie et l'Ukraine, de la hausse de l’inflation et des prix du pétrole ; etc.Le BP et le Secrétariat du Parti ont donc demandé à tous les niveaux et secteurs de mettre en œuvre rapidement, efficacement, de manière substantielle et complète, les trois Programmes cibles nationaux, le Programme de redressement et de développement socio-économiques et le Programme de prévention et de contrôle de la pandémie de COVID-19 (2022 - 2023). Ils ont aussi demandé de mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée nationale sur les positions d'investissement dans les projets d’autoroute... ; de disposer de mécanismes appropriés pour soutenir en temps opportun les entreprises et les habitants.Les ministères et les secteurs fonctionnels devraient étudier de toute urgence les modifications et de compléter les réglementations légales ; proposer des mesures immédiates et à long terme pour développer durablement le marché boursier, le marché des obligations d'entreprises et le marché immobilier. Ils doivent aussi compléter les réglementations sur l'importation et l'appel d'offres de médicaments, de fournitures et d'équipements médicaux, répondant à la demande intérieure d'examens et de traitements médicaux.Le BP et le Secrétariat du Parti ont demandé à tous les niveaux et secteurs de mettre en œuvre de manière cohérente la politique d'expansion des relations extérieures ; de traiter les problèmes liés aux frontières terrestres et maritimes ; de renforcer la communication sur les positions, lignes et politiques du Parti ainsi que les réalisations de développement du pays ; de lutter contre les opinions et idées erronées ; de modifier et de compléter de toute urgence les documents pour appliquer la Loi sur la cybersécurité ; de traiter strictement les violations dans le domaine du journalisme, de l'édition, de l'information électronique et de fourniture de services du réseau social à travers les frontières. -VNA