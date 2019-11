Les chefs des délégations des hauts fonctionnaires des dix pays de l'ASEAN et le secrétaire général adjoint de l'ASEAN (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le 1 er novembre à Bangkok a eu lieu la réunion préparatoire des fonctionnaires de l'ASEAN, à laquelle ont assisté les chefs des délégations des hauts fonctionnaires des dix pays de l'ASEAN et le secrétaire général adjoint de l'ASEAN.



Lors de la réunion, les hauts fonctionnaires ont passé en revue l’ensemble des travaux de préparation du 35e sommet de l’ASEAN et des conférences de haut niveau, dont le programme d’activité, l’ordre du jour et plus de 40 documents qui devraient être soumis aux hauts responsables pour reconnaissance et approbation.



À cette occasion, la Thaïlande a examiné la mise en œuvre des principales priorités et initiatives de la présidence de l'ASEAN pour l'année 2019, notamment l'initiative de développement des ressources humaines de l'ASEAN et l'établissement d'une feuille de route réciproque entre la Vision 2025 de l'ASEAN et l'agenda des Nations Unies pour le développement durable 2030.



En marge de ces conférences, une cérémonie de signature du mémorandum de coopération entre l'ASEAN et la Fédération internationale des Associations de football (FIFA) devrait avoir lieu pour que la FIFA augmente son soutien au développement du football régional.



En outre, de hauts responsables ont également discuté d'un certain nombre de questions liées aux relations entre l'ASEAN et ses partenaires, notamment de la préparation du Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée prévu pour la fin novembre, à Busan, la capacité d'accueillir le sommet annuel ASEAN-Australie en 2020, la poursuite de la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et des négociations sur le code de conduite en mer Orientale (COC) entre l'ASEAN et la Chine, et les perspectives de développement des relations entre l'ASEAN et l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).



Lors de la conférence, les pays ont également marqué leur accord avec un certain nombre d'initiatives et de propositions du Vietnam visant à promouvoir davantage la coopération de l'ASEAN en matière de politique et de sécurité en 2020, notamment en procédant à un examen à mi-parcours du Plan directeur pour la création de la communauté politique-sécurité de l'ASEAN 2025, renforçant le forum régional de l'ASEAN et le forum maritime de l'ASEAN dans la coordination des activités de coopération maritime dans la région.



Selon le programme, le 35e Sommet de l'ASEAN et les réunions connexes se dérouleront à Bangkok et au centre de conventions IMPACT Muang Thong Thani à Nonthaburi du 2 au 4 novembre. -VNA