Lors de la réunion ADMM+. Photo: indusdictum.com Lors de la réunion ADMM+. Photo: indusdictum.com

Bangkok (VNA) - La réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+), présidée par le vice-Premier ministre thaïlandais Prawit Wongsuwan, a eu lieu le 18 novembre à Bangkok, en Thaïlande.

La délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Défense, conduite par le ministre Ngo Xuan Lich, a participé à la réunion.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-Premier ministre thaïlandais a exprimé ses sincères remerciements à l'ASEAN et à ses partenaires pour avoir contribué au succès de la Thaïlande en tant que président de l'ASEAN en 2019, notamment aux mécanismes de coopération ADMM et ADMM+.

Au nom du secrétariat de l'ASEAN, le secrétaire général Lim Jock Hoi a affirmé que les problèmes de sécurité auxquels la région était confrontée présentaient de plus en plus de caractéristiques transnationales. Il a suggéré que l'ADMM+ continue de contribuer activement au processus de résolution des problèmes d'interférences entre les piliers de la coopération, notamment la sécurité maritime, la cybersécurité, la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix et l’assistance humanitaire.

La réunion ADMM+ examine sept sujets de coopération en matière de sécurité, notamment l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, la sécurité maritime, les services médicaux militaires, la lutte antiterroriste, les missions de maintien de la paix, les opérations de déminage à des fins humanitaires et la cybersécurité.

La cérémonie de remise du marteau de la présidence de l’ADMM 2020 au Vietnam aura lieu après cette réunion.

Les pays de l'ADMM+ comprennent les dix pays membres de l'ASEAN et huit pays de dialogue que sont l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, la Russie et les États-Unis. -VNA