Hanoi (VNA) – L’accueil du Programme d'évaluation des compétences des futurs soldats de la paix des Nations Unies (CEPPP), une activité dans le cadre de la Réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+), continue à affirmer le rôle et la responsabilité du Vietnam dans la préparation et la participation aux missions de maintien de la paix de l'ONU, a souligné le général Phung Si Tan, chef d’état-major adjoint de l’Armée populaire vietnamienne.L'officier a déclaré que ledit programme était une opportunité pour le Vietnam, le Japon, co-hôte de l'activité, ainsi que d'autres membres de l'ADMM+ de renforcer leurs capacités, leur coordination et leur coopération dans les préparatifs et la participation aux missions de maintien de la paix de l'ONU.Le programme a offert au Vietnam une opportunité de renforcer davantage son amitié et son partenariat avec les pays membres de l'ADMM+, en particulier le Japon à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques bilatérales, a-t-il déclaré.Cette activité a permis au Vietnam et aux pays membres de l'ADMM+ de se rencontrer, d'échanger et de partager leurs expériences en matière de participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, avec trois forces majeures d'observateurs, d'ingénieurs et de médecins au niveau tactique.Parallèlement, cela a prouvé que le Vietnam peut promouvoir l'efficacité du mécanisme de coopération multilatérale dans le cadre de l'ADMM+ dans lequel les pays de l'ASEAN jouent un rôle central. Ce mécanisme apporte des avantages pratiques et contribue à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et le monde, aidant ainsi le Vietnam et ses partenaires à mieux accomplir leurs tâches de maintien de la paix de l'ONU, a déclaré le général Phung Si Tan.L'officier a souligné qu'à travers ce programme, le Vietnam a montré à ses amis internationaux la grande capacité du pays à mener des opérations de maintien de la paix et de coordination de l'ONU, ainsi que la solidarité du Vietnam avec ses partenaires, en particulier les experts, les observateurs et les stagiaires des 18 États membres de l'ADMM+.