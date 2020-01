Hanoi (VNA) - La Commission du commerce international (INTA) du Parlement européen a approuvé mardi 21 janvier une résolution demandant la ratification par le Parlement européen de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de l’Accord sur la protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Cérémonie de signature des EVFTA et EVIPA. Photo: VNA



Les votes d’approbation pour les deux accords sont les plus élevés par rapport au vote de plusieurs accord de libre-échange récents entre l’UE et ses partenaires, prouvant l’appréciation des parlementaires de l’UE et des États membres pour le rôle et la position du Vietnam dans le monde, ainsi que le partenariat de coopération intégrale entre le Vietnam et l’UE.Selon plusieurs études, l’EVFTA et l’EVIPA devraient aider le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam à croître de 4,6% et les exportations vers l’UE de 42,7% d’ici 2025.La Commission européenne a estimé que le PIB de l’UE augmenterait de 29,5 milliards de dollars et les exportations vers le Vietnam de 29% d’ici 2035.Grâce à ces accords, le Vietnam aura la possibilité de tirer parti des engagements sur l’accès aux marchés des biens, des services, des investissements et du développement durable pour propulser une croissance durable et inclusive, ainsi que pour accélérer une large intégration économique mondiale.Du côté de l’UE, les accords contribueront à approfondir davantage le partenariat entre l’UE et les pays d’Asie-Pacifique, y compris les États membres de l’ASEAN.Au cours du processus de ratification de l’EVFTA et de l’EVIPA, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a travaillé en étroite collaboration avec la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale et les agences concernées pour intégrer la question des accords dans les réunions entre les dirigeants du Parti et de l’État avec des responsables de l’UE dans le cadre bilatéral comme en marge des forums internationaux tels que le Dialogue Asie-Europe, le Forum économique mondial et les forums interparlementaires.En collaboration avec les ministères de l’Industrie et du Commerce; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales; et de la Sécurité publique, le ministère des Affaires étrangères a activement discuté avec les agences partenaires de l’UE de la préparation de la mise en œuvre des engagements en matière de commerce et d’investissement, de développement durable, de travail et de mécanismes de superviser et mettre en œuvre les accords.Les ambassades et délégations vietnamiennes en Belgique et en UE, ainsi que les agences de représentation du Vietnam dans les pays de l’UE ont également mené de nombreuses activités d’information et ont eu des entretiens avec des parlementaires locaux et des partenaires pour accélérer la ratification.Avec le soutien de l’INTA, les documents sur l’approbation de l’EVFTA et de l’EVIPA seront soumis au Parlement européen pour examen dans un avenir proche. – VNA