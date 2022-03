Photo d'illustration : VOV

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, le secteur touristique a connu une véritable explosion du nombre d’agences de voyages virtuelles. Les applications mobiles que ces agences ont développées permettent aux voyageurs de planifier facilement leurs séjours en fonction de leurs intérêts et budgets. Face à cette tendance, ainsi qu’à la crise sanitaire, comment les voyagistes vietnamiens ont-ils réagi ?



De nos jours, il existe un large éventail d’agences de voyages en ligne, de sites et d’applications mobiles de réservation de voyages. Avec Internet, les visiteurs peuvent, en quelques clics, trouver des circuits, des hôtels, des vols, des véhicules de location et comparer les prix et les services avant d’effectuer leur réservation en ligne. Ils peuvent également consulter les informations (articles, vidéos, photos) et les avis sur les réseaux sociaux ou les blogs de voyages pour planifier leurs circuits. Les voyages n’ont jamais été aussi accessibles qu’aujourd'hui.



Pour s’adapter à cette nouvelle tendance, au cours des dernières années, les agences de voyage se sont employées à promouvoir le produit «Free & Easy», c’est-à-dire une combinaison vol, hôtel et voiture de location à prix réduit.



«Outre la réservation des billets d’avion et des chambres d’hôtel, nous donnons aussi à nos clients des informations pratiques sur les sites touristiques intéressants pour qu’ils puissent mieux organiser leurs circuits sur place. Ceci est sans conteste plus avantageux que si les touristes faisaient eux-mêmes leur réservation», a expliqué Thi Quôc Duy, un responsable de l’agence BenThanh Tourist.