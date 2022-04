Gia Lai (VNA) – Les Réserves de biosphère de Nui Chua, province de Ninh Thuân, et de Kon Ha Nung, province de Gia Lai du Vietnam, ont été reconnues Réserves mondiales de biosphère par le Conseil international de coordination du Programme sur l’Homme et la biosphère de l’UNESCO (CIC-MAB) lors de sa 33e réunion tenue à Abuja (Nigeria) du 13 au 17 septembre 2021, portant à 11 le nombre total de Réserves mondiales de biosphère du Vietnam.



Convergence des trois types de milieux naturels différents

La Réserve mondiale de biosphère Nui Chua a une faune terrestre très diversifiée. Photo d’archives du parc national Nui Chua

Particulièrement, la Réserve mondiale de biosphère de Nui Chua est la seule au Vietnam abritant trois types de milieux naturels très différents - forestier, marin et semi-désertique -, ainsi que des écosystèmes riches et diversifiés, des espèces végétales et animales terrestres et maritimes endémiques. Elle se distingue également par les valeurs culturelles matérielles et immatérielles de ses ethnies indigènes.



D’une superficie naturelle de 106.646 ha, la Réserve mondiale de biosphère de Nui Chua relevant du Parc national de Nui Chua, dans la province du Centre méridional de Ninh Thuân, se trouve à cheval entre les deux districts de Ninh Hai et Thuân Bac, à environ 30 km au Nord-Est de la ville de Phan Rang- Thap Cham. Elle est la convergence des trois types de milieux naturels différents - forestier, marin et semi-désertique -, comprenant bien des écosystèmes riches et diversifiés.



Elle abrite environ 1.514 espèces végétales, dont 54 figurant dans le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge mondiale - UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). S’y ajoutent aussi au moins 756 espèces d’animaux forestiers, dont 48 dans le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge mondiale – UICN, dont des animaux rares à protéger tels que doucs à pattes noires (Pygathrix nemaeus nigripes), ours noir d’Asie (Ursus thibetanus), plus de 350 espèces de coraux et des centaines d’espèces marines.

En le visitant, les touristes peuvent voir les caractéristiques de cet écosystème à travers une flore résistante à la sécheresse : arbres nains aux feuilles caduques en saison sèche, petites feuilles épaisses, dentelées, avec de nombreuses épines pour réduire le processus d’évaporation. Avec ces caractéristiques très spécifiques, le parc national de Núi Chúa est également considéré comme une "steppe d’arbres épineux" unique au Vietnam.



Bordée par 40 km de côte, la Réserve mondiale de biosphère de Nui Chua est réputée pour ses plages les plus belles et les plus sauvages du Centre telles que Binh Tiên, Nuoc Ngot, Bai Chuoi, Bai Thung, Bai Kênh…



"Lorsque le Parc national de Nui Chua a été reconnu Réserve mondiale de biosphère Nui Chua a été reconnue par l’Unesco, nous avons été contents car ce titre est une reconnaissance du monde envers les efforts de Ninh Thuân et du Vietnam en général en terme de préservation et de développement de la biodiversité, la préservation de la culture indigène et l’assistance aux recherches”, a partagé avec joie Trân Van Tiêp, directeur du Parc national de Nui Chua.



Destination impressionnante de Ninh Thuân



La province de Ninh Thuân accélère la mise en œuvre de mesures de protection et de redressement des écosystèmes forestiers, maritimes et ajoute de nouvelles espèces végétales et animales aux listes rouges.



Des falaises tombant à pic dans la mer, un paysage impressionnant du parc national de Nui Chua. Photo: VNP

En terme de tourisme éco-communautaire, le touriste vivra des expériences inoubliables en découvrant la culture, les métiers ancestraux et la vie quotidienne des ethnies Raglay, Cham et Chinois, fabriqueront eux-mêmes des articles d’artisanat, goûteront des plats à base de fruits sauvages préparés par les locaux.



Les circuits liés à la préservation de la nature sont exploités principalement par les élèves et étudiants et les amoureux de la nature. Les visiteurs ont l’occasion de se renseigner sur la préservation maritime au parc national Nui Chua, et les activités de sauvetage en mer, pratiquer eux-mêmes les métiers locaux tels que la saliculture ou la culture d’ailes ou d’oignons et des activités quotidiennes des locaux.



Particulièrement, en visitant la Réserve mondiale de biosphère de Nui Chua, le touriste découvrira de magnifiques plages, fera de la plongée pour admirer les fonds marins notamment les récifs coralliens multicolores.



Située dans le parc national de Nui Chua, la célèbre grotte des loutres Hang Rai était autrefois un abri de milliers de loutres, d’où son nom. De loin, Hang Rai, avec ses centaines de rochers aux formes diverses et originales, ressemble à un chef-d’œuvre de la nature entre mer et montagne.



Vue d’en haut, le touriste a une vue panoramique sur le récif d’anciens coraux, vieux de millions d’années, surnommé «Mars», qui est des lieux préférés à Ninh Thuân des jeunes à la recherche de splendides photos en pleine nature.



Hang Rai est l’abri de plusieurs êtres marins dont les tortues de mer. C’est même l’un de rares lieux qui accueille des tortues femelles qui viennent pondre. D’une position magnifique entre montagne et mer dans la nature ensoleillée et venteuse de Ninh Thuân, à côté d’un ancien récif de coraux émergé que de blanches vagues frappent et montent le long du jour, Hang Rai offre aux touristes d’inoubliables expériences.



La reconnaissance comme Réserve mondiale de biosphère du parc national Nui Chua constitue une force motrice, encourage la province de Ninh Thuân à préserver et développer sa biodiversité dont les récifs coralliens, à devenir une biosphère mondiale originale et impressionnante. – VNP/VNA