Des représentants de l'ambassade du Vietnam en République tchèque et de la Chambre de commerce tchèque (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Lors de la réunion du 17 juin à Prague, l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Ho Minh Tuan, et le président de la Chambre de commerce tchèque, Vladimir Dlouhy, ont discuté des mesures visant à promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements entre les deux pays après la signature de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) le 30 juin.

À cet égard, l'ambassadeur Ho Minh Tuan a déclaré que la signature de l'EVFTA à Hanoi serait une condition préalable au développement du commerce et des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (UE). Avec la République tchèque, du fait de sa position centrale en Europe, de ses bonnes relations traditionnelles et de la structure économique complétant l’économie vietnamienne, il sera possible d’augmenter encore les échanges commerciaux bilatéraux. La République tchèque profitera également de cette occasion pour augmenter les exportations de ses produits d’excellence vers le Vietnam afin d'équilibrer la balance commerciale bilatérale actuellement excédentaire pour le Vietnam.

L’ambassadeur Ho Minh Tuan a exprimé l’espoir que Vladimir Dlouhy, en tant que président de la Chambre de commerce tchèque, aurait une voix représentant la majorité des entreprises tchèques, mobiliserait activement ses membres et proposerait au Parlement tchèque et au Parlement européen de ratifier bientôt l’EVFTA et l’Accord de protection de l’investissement Vietnam-UE (EVIPA).

Le président Vladimir Dlouhy a déclaré qu'il soutiendrait le Parlement tchèque et le Parlement européen en vue de la ratification de l'EVFTA et de l'EVIPA.

Souhaitant renforcer la coopération intégrale avec le Vietnam, Vladimir Dlouhy a déclaré que, lorsque les deux accords entreraient en vigueur, ils ouvriraient des possibilités de promotion de l'exportation de marchandises vers le Vietnam et équilibraient progressivement la balance commerciale entre les deux pays. La République tchèque veut promouvoir la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la production d’automobiles, de l’industrie alimentaire, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, du matériel électronique, du tourisme...

La Chambre de commerce tchèque est également disposée à coopérer avec l’ambassade vietnamienne pour organiser des séminaires et forums d'investissement et commerciaux pour aider les entreprises tchèques à se renseigner sur le marché, les politiques et les possibilités de coopération avec le Vietnam.

Selon les statistiques de la Chambre de commerce tchèque, en 2018, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 1,2 milliard d’USD, dont plus de 900 millions provenant des exportations du Vietnam. Les produits vietnamiens exportés vers la République tchèque sont les suivants: produits électroniques audiovisuels, chaussures et produits en cuir, caoutchouc, produits aquatiques, produits agricoles, thé, café, produits artisanaux, métaux, plastique et produits en plastique... Le Vietnam importe de République tchèque des équipements énergétiques, des machines-outils, des écrans de télévision, des appareils optiques, des instruments chirurgicaux, des produits pharmaceutiques...

En 2020, le Vietnam et la République tchèque célébreront le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Lorsque l’EVFTA entrera en vigueur, les entreprises des deux pays commenceront à bénéficier de la réduction et de l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux entre les deux parties. Dans le but d'aider les entreprises tchèques à connaître les avantages de l'EVFTA et à en tirer parti, l'ambassade du Vietnam se coordonnera avec la Chambre de commerce tchèque pour organiser des séminaires de promotion du commerce et mettre en place un système de recherche d’information pour aider les entreprises à tirer parti de la feuille de route de la libéralisation du commerce et de l’investissement pour élaborer des plans d’affaires appropriés. -VNA