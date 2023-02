Khanh Hoa (VNA) - Dans un contexte où ses marchés touristiques traditionnels tels que la Russie et la Chine n'ont pas encore retrouvé des couleurs, la province de Khanh Hoa mise sur la République de Corée, son plus grand marché touristique à l'heure actuelle.

Depuis le début de l'année, la province a accueilli environ 100.000 touristes sud-coréens, représentant la majorité de ses visiteurs étrangers. Photo: VOV



Fin 2022, la province a organisé des programmes de promotion touristique vers le marché sud-coréen, avec de bons retours. L'image de Nha Trang a été présentée aux Sud-coréens via les médias locaux.



Actuellement, il y a 9 vols par semaine entre la Corée du Sud et l'aéroport de Cam Ranh. D'ici fin mars, un vol quotidien est prévu sur la ligne Incheon - Cam Ranh.



Aussi le nombre de touristes sud-coréens augmentera-t-il ces prochains mois. Depuis le début de l'année, la province a accueilli environ 100.000 touristes sud-coréens, représentant la majorité de ses visiteurs étrangers.



Cung Quynh Anh, directeur adjoint du Département provincial du tourisme, a déclaré : «les Sud-coréens sont l'un des groupes de touristes qui intéressent beaucoup Khanh Hoa car ils utilisent souvent des services haut de gamme et ont donc des niveaux de dépenses élevés».

L'image de Nha Trang a été présentée aux Sud-coréens via les médias locaux. Photo: VOV



Cette année, la province vise 1,5 million de visiteurs internationaux. "Pour y parvenir, a informé Cung Quynh Anh, le Département continuera de promouvoir les activités touristiques en développant des mécanismes et politiques ad hoc, en appliquant les technologies de l'information et en formant les ressources humaines locales. L'industrie du tourisme collabore aussi avec les entreprises pour lancer des circuits à la découverte des produits touristiques typiques de la province". -CPV/VNA