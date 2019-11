Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère sud-coréen de l'Océan et de la Pêche (MOF) a annoncé mercredi 26 novembre la signature d’accords avec des pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour élargir leur coopération dans les secteurs maritime et de la pêche.

Plus précisément, la République de Corée et les Philippines ont signé un protocole d’accord axé sur le renforcement de la coopération dans les secteurs maritime et de la pêche.

En vertu de cet accord, les deux pays vont partager des informations et des technologies dans le secteur de la pêche et échanger des délégations afin d’effectuer des projets de recherche communs. Ils vont également organiser des programmes éducatifs et des colloques conjoints afin de créer des occasions de rencontres et d'échanges entre experts des deux pays.

Cet accord a été conclu en marge du Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée à Busan, qui a eu lieu les 25 et 26 novembre à Busan, en République de Corée, en l’honneur du 30e anniversaire de l’établissement des relations de dialogue entre les deux parties.

Le ministre sud-coréen de l'Océan et de la Pêche, Moon Seong-hyeok, a déclaré que l’accord susmentionné servait de base de la coopération entre la République de Corée et les Philippines dans les secteurs maritime et de la pêche.

La République de Corée a également signé un mémorandum d'accord similaire avec le Myanmar qui est le 9e plus grand producteur mondial de produits aquatiques.

La République de Corée s'est engagée à partager des technologies aquacoles avec le Myanmar et à promouvoir l’échange d'experts entre les deux pays. En septembre dernier, le ministère sud-coréen de l'Océan et de la Pêche a signé un autre protocole d’accord avec le Myanmar, axé sur la modernisation des ports de ce pays de l’Asie du Sud-Est. -VNA