Séoul (VNA) – La République de Corée envisage d’organiser cette semaine à Bali le 10ème cycle de négociations avec l'Indonésie sur l’Accord de partenariat économique global (CEPA) alors que ce pays poursuit ses efforts pour développer ses exportations vers l'Asie du Sud-Est.



L’information a été annoncée lundi par le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie.



Leurs négociations ont repris cette année après une pause de cinq ans. La réunion précédente entre Séoul et Jakarta a eu lieu en août dernier.



Le CEPA est un accord de libre-échange, se concentrant également sur un champ plus large de coopération économique au-delà du commerce.



Au cours de la réunion prévue cette semaine, la République de Corée et l'Indonésie viseront à établir les détails de l'accord, dont des produits et services non couverts par les négociations précédentes, selon le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie.



Les deux pays étaient déjà tombés d’accord sur les contenus principaux de l'accord. Ils discuteront des derniers contenus de l’accord lors de la prochaine réunion.



La République de Corée s'efforce de conclure un accord séparé avec l'Indonésie depuis 2012, bien que Séoul ait également conclu un accord de libre-échange avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Séoul mène des négociations sur les accords de libre-échange avec l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines d’ici à la fin de l’année, avant le Sommet République de Corée - ASEAN prévu en novembre prochain.



La signature des accords de libre-échange avec des pays d'Asie du Sud-Est est un objectif clé de la Nouvelle politique vers le Sud (New Southern policy) du gouvernement de Moon Jae-in en vue de renforcer les liens avec les pays émergents. -VNA