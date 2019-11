Le président sud-coréen Moon Jae-in (gauche) et le sultan Hassanal Bolkiah de Brunei lors de la cérémonie d'accueil à Séoul. Photo: fr.yna.co.kr

Séoul (VNA) - La République de Corée et Brunei sont convenus dimanche 24 novembre de solidifier leurs partenariats pour des projets de villes intelligentes et d’autres programmes liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) afin de mieux entrer dans l'ère de la 4e révolution industrielle.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a reçu le sultan Hassanal Bolkiah qui effectue une visite d'Etat dans le pays pour participer au Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée qui doit commencer lundi 25 novembre à Busan.

Les deux dirigeants ont eu des discussions pour une «coopération substantielle» afin de développer davantage les relations entre leurs pays, selon le palais présidentiel sud-coréen.

Le président sud-coréen a souligné que les deux nations coopéraient dans les infrastructures et l'énergie grâce à «la confiance et l'amitié» qui s’étaient développées au cours de ces 35 dernières années.

Il y a d'autres secteurs où les deux pays peuvent coopérer, a-t-il dit, ajoutant que le potentiel de coopération est infini, des industries de pointe comme les TIC, les villes intelligentes et l'e-gouvernance, à l'industrie de la défense.

Il a exprimé l'espoir d'une "poussée harmonieuse" pour le projet "Vision 2035" de Brunei et la « nouvelle politique du Sud » (New Southern Policy) de la République de Corée, affirmant que cela conduirait à une prospérité gagnant-gagnant.

Le président Moon Jae-in (droite) et le sultan Hassanal Bolkiah de Brunei échangent une poignée de main à à Séoul, avant leur sommet. Photo: fr.yna.co.kr

fr.yna.co.kr

Le sultan de Brunei a accepté de rechercher une synergie entre les deux grandes politiques. Selon lui, en tant que coordinateur pour le dialogue entre l'ASEAN et la République de Corée cette année, Brunei continuerait de coopérer étroitement avec la République de Corée.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance de créer de nouveaux moteurs de croissance et ont décidé d'établir une «coopération concrète» dans les sciences et technologies, et le secteur de l'e-gouvernance. –VNA