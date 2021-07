Hanoi (VNA) - Le Vietnam a été le 6e fournisseur de bananes de la République de Corée au cours des cinq premiers mois de 2021, avec 2.900 tonnes et 2,3 millions de dollars, soit une hausse de 13,6% en volume et de 48,3% en valeur sur un an.

Contrôle de la qualité des bananes. Photo: Danviet

Selon les données de l’Association sud-coréenne du commerce (KITA), citées par l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, au cours des cinq premiers mois de 2021, les importations de bananes de la République de Corée (code SH 0803) ont atteint 155.300 tonnes, d’une valeur de 131,5 millions de dollars ( 3,4% en volume et 8% en valeur). Le prix moyen des bananes importées (code SH 0803) a atteint 846,3 dollars/tonne ( 4,5%).

Les bananes vietnamiennes représentaient seulement 1,9% des importations totales de bananes de la République de Corée qui s’approvisionnait en grande quantité auprès des Philippines.

Le Vietnam a cependant de nombreux avantages pour augmenter sa part de marché, grâce à la réduction des droits de douane prévue par l’Accord de libre-échange Vietnam - République de Corée (VKFTA). – CPV/VNA