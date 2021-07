La réouverture de Phu Quôc aux touristes étrangers vaccinés est prévue en octobre prochain. Photo: tuoitre.vn



Hanoi (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme consulte les ministères et les secteurs sur le plan et le processus pilote pour accueillir les touristes internationaux vaccinés à la ville insulaire de Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud), d’une durée de 6 mois, à partir d'octobre.

Selon le plan, cette ville insulaire devrait accueillir de 25.000 à 40.000 touristes étrangers d’octobre 2021 à mars 2022.

Pour entrer à Phu Quôc, les touristes doivent avoir une attestation de vaccination reconnue par le Vietnam. La deuxième injection doit être réalisée au moins 14 jours et au plus 12 mois à compter du moment d'entrée.

Pour les patients, ils doivent obligatoirement disposer d'un certificat de guérison reconnu par le Vietnam, le temps de décharge n'excédant pas 12 mois, et aussi un certificat de test Covid-19 négatif par méthode PCR, au moins 72 heures avant leur entrée à cet île.

Ils devront rejoindre un programme organisé par des voyagistes sélectionnés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et par la province de Kiên Giang.

Sont concernés des pays et territoires connaissant un niveau élevé de la sécurité dans la prévention et la lutte contre le Covid-19 comme la Chine, la République de Corée, le Japon, Taiwan (Chine), les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, la France.

En vue d’accueillir les touristes étrangers en octobre prochain, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a proposé de vacciner contre le Covid-19 au moins 70% des habitants et travailleurs de Phu Quôc, de juillet à septembre, pour atteindre l’immunité communautaire.

Le ministère a proposé aussi des solutions à prendre en cas de Covid-19 apparaissant dans cette ville insulaire.

Le tourisme est le secteur clé de Phu Quoc. Cependant, depuis 2020, en raison de l'épidémie, le tourisme est en berne. Le nombre de touristes internationaux a chuté de 76,1% par rapport à 2019.

Phu Quôc est appelée l’île d'émeraude" en raison de ses trésors naturels et de son potentiel touristique. Photo: VNP

Phu Quôc est appelée l'"île d'émeraude" en raison de ses trésors naturels et de son potentiel touristique. Le 1er mars dernier, Phu Quôc est devenu officiellement une ville insulaire, la première du pays.

L'île compte 150 km de côtes avec des plages célèbres comme Sao, Khem, Dài, Truong, Ông…- VNA