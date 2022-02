Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secteur touristique vietnamien est en train de se redresser, notamment depuis le début de 2022. Pendant les vacances du Nouvel An lunaire du Tigre 2022, il a comptabilisé 6,1 millions de touristes nationaux et a généré un chiffre d’affaires de plus de 25.000 milliards de dongs.

La relance du tourisme donnera un nouveau souffle au marché immobilier, notamment l’immobilier de villégiature.

Les recherches de Savills ont constaté une amélioration de l'occupation et des loyers moyens des chambres d’hôtel au cours des derniers mois de 2021.

Outre des villes à fort développement touristique comme Ha Long, de nombreux projets de villégiatures sont déjà mis en œuvre en banlieue de Hanoï et dans les provinces de Hoa Binh et Thanh Hoa, a indiqué Matthew Powell, directeur de Savills Hanoï.

Grâce aux infrastructures de transport de plus en plus améliorées, les gens peuvent accéder facilement aux sites touristiques autour de Hanoï le week-end. Par conséquent, de nombreux projets d’immobilier de villégiature en banlieue et dans les localités voisines de la capitale sont attendus, a-t-il estimé.

Bien que le tourisme intérieur ait été le principal moteur de développement du secteur touristique vietnamien pendant la pandémie, des experts de Savills considèrent que les visiteurs internationaux ont toujours un rôle important, aidant le touristique vietnamien à se relancer totalement.

Les politiques de réouverture du Vietnam et d’autres pays rendront également le marché immobilier plus animé, non seulement dans le segment des hôtels et centres de villégiature, mais également dans celui des appartements à louer.

Le fort flux d'investissement direct étranger au Vietnam ces dernières années montre qu’un grand nombre d'experts internationaux y travailleront à long terme. Une fois les vols internationaux repris, leur arrivée contribuera à rétablir la croissance du segment des appartements à louer, selon Neil MacGregor, directeur exécutif de Savills Vietnam. -VNA