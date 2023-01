Hanoi (VNA) - La région du Sud-Est prépare les conditions nécessaires en matière d’infrastructures, de procédures administratives et de ressources humaines pour accueillir une nouvelle vague d’investissements directs étrangers (IDE), alors que les investisseurs ont afflué dans la région dès le début de cette année.

La région, comprenant Hô Chi Minh-Ville et cinq provinces de Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau, Binh Phuoc et Tay Ninh, a attiré les investisseurs. Hô Chi Minh-Ville et Binh Duong étaient les principales localités d’attraction d’IDE en 2022 avec respectivement 3,94 milliards de dollars et 3,14 milliards de dollars.Dès le début de 2023, Binh Duong a accueilli de nombreuses grandes entreprises venues explorer les opportunités d’investissement locales, notamment Sembcorp et CapitaLand de Singapour, le Nebraska des États-Unis et Tokyu du Japon.Selon le Département de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement (MPI), la région du Sud-Est continuera d’être le principal pôle d’attraction des IDE du pays en 2023. Cette année, le pays pourrait attirer environ 36 à 38 milliards de dollars d’IDE.Afin d’attirer les investisseurs, ces dernières années, la région s’est concentrée sur le développement du système d’infrastructures pour renforcer la connectivité régionale. La rocade n°3 de 76,3 km traversant quatre localités de Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong, Dong Nai et Long An sera lancée au deuxième trimestre de cette année, contribuant à motiver le développement de la région.Pendant ce temps, les localités régionales ont élargi les réseaux nationaux d’autoroutes et de voies rapides pour stimuler leur croissance.Commentant les perspectives de croissance de la région, le consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, Watanabe Nobuhiro, a déclaré qu’une fois que l’autoroute Bien Hoa-Vung Tau et les rocades n°3 et n°4 seront mises en service, les connexions entre les localités régionales seront favorisées, rendant la région encore plus attractive.Parallèlement, les localités ont également agrandi leurs parcs industriels (IP) pour faire plus d’espaces pour les investisseurs.Hô Chi Minh-Ville travaille sur la construction du parc industriel Pham Van Hai de 668 hectares, tandis que Binh Duong transforme le parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) de 1.000 hectares en un parc industriel vert et investit dans le parc industriel Cay Truong de 1.000 hectares ainsi que le parc industriel Rach Bap.Dans le même temps, Dong Nai finalise les procédures de création de huit autres parcs industriels, qui devraient fournir plus de 7.000 hectares de terrains industriels aux investisseurs.Ba Ria-Vung Tau travaille également sur un plan visant à créer huit autres parcs industriels d’une superficie totale de plus de 8.000 hectares d’ici 2030.En outre, les localités se sont concentrées sur l’amélioration de leur environnement des affaires, avec la promotion du mécanisme de guichet unique au niveau des parcs industriels, visant à rendre toutes les procédures impliquant les entreprises plus rapides, plus fluides et plus faciles.En matière de ressources humaines, les localités ont tissé un lien entre l’État, les entreprises et les structures de formation pour assurer la formation des ressources humaines en adéquation avec les demandes des entreprises et créer un écosystème de start-up.Avec la préparation minutieuse des conditions nécessaires, les experts ont prédit que la région continuera à jouer un rôle de premier plan dans l’attraction des IDE. – VNA