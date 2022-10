Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 19 octobre à tous les échelons et à toutes les branches de déployer de manière énergique et harmonieuse la réforme administrative au service du développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la deuxième session du Comité gouvernemental de pilotage de la réforme administrative. Photo : VNA

La réforme administrative est une tâche lourde et difficile car elle affecte les personnes et les organisations, mais elle doit être faite pour le développement, a-t-il déclaré à la deuxième session du Comité gouvernemental de pilotage de la réforme administrative, qualifiant la réforme administrative d’un maillon essentiel et d’une percée dans le développement socio-économique.

Le chef du gouvernement a demandé d’institutionnaliser à temps les options du Parti, de concrétiser pleinement et rigoureusement les dispositions de la Constitution et des lois, de faire entrer rapidement les politiques et lois dans la vie, de déployer scrupuleusement les orientations de la construction des lois et ordonnances de la 15e Assemblée nationale.

Il a égalemement demandé de se concentrer sur le conseil et la mise en œuvre de la Stratégie de construction et de perfectionnement de l’État de droit socialiste jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045.

La mise en œuvre de la réforme administrative exige une grande détermination, de grands efforts, une action drastique et des objectifs bien ciblés et suivant un calendrier précis, a-t-il indiqué.

Il s’agit d’éliminer tout gaspillage de temps, d’efforts ou de ressources provoqué par la négligence et la bureaucratie des dépositaires publics, a-t-il souligné.

Les citoyens et les entreprises sont le centre, le sujet, le moteur et la finalité de la réforme administrative, a-t-il souligné, invitant les ministères, branches et localités à déployer les tâches et solutions pour accélérer la réforme administrative et moderniser le mode de direction et de gestion au service des citoyens et des entreprises.

Ces derniers temps, le gouvernement a promulgué 96 documents juridiques normatifs, dont plusieurs concernent les activités écomiques. 657 règles commerciales ont été abrogées ou allégées par 73 documents juridiques normatifs.

Le pays a mis en place 11.700 guichets uniques à tous les niveaux pour recevoir et traiter les procédures administratives. Plus de 4.000 procédures administratives, soit 61%, fournissent des services publics en ligne et 21 des 25 services publics essentiels sur le portail national de la fonction publique. – VNA