Hanoi (VNA) – Une quarantaine de travaux de recherche ont fait l’objet de publications internationales en 2020 et de nombreuses techniques innovantes, comme la transplantation pulmonaire, sont aujourd’hui pratiquées dans le pays.

L'hôpital Bach Mai met en œuvre la technique d'utilisation de cellules souches autologues de tissu adipeux et de moelle osseuse dans le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Photo : HNM



Ces succès sont attribuables notamment au "Programme d’étude, de recherche et de développement des technologies avancées dans les soins sanitaires au profit de la population (KC.10/16-20)". Lancé en 2016, ce programme vise à mettre en application les avancées scientifiques dans la médecine et la pharmacie pour atteindre le niveau des pays à la pointe en matière de diagnostic et de traitement des maladies.

Il a contribué pour une part importante au développement de l’application des nouvelles technologies dans les domaines de la médecine et de la pharmacie.

Maîtriser les techniques modernes



D’après le professeur-Docteur Pham Gia Khanh, ancien directeur de l’Institut de médecine militaire et responsable du Programme KC.10/16-20, ce dernier a permis de mener à bien pas moins de 40 projets scientifiques dont les résultats ont pour la plupart été publiés dans des revues internationales. Le programme a également formé une cinquantaine de Docteurs et 79 enseignants universitaires (niveau agrégation).



Parmi les exemples spectaculaires de réussite, on peut citer la transplantation d’un poumon à partir d’un donneur en état de mort cérébrale qui s’est déroulée à l’Hôpital Viêt - Duc (Vietnam - Allemagne), à l’Hôpital central militaire 108, avec des techniques de greffe innovantes. "Ces résultats ont amené le niveau de la science et de la technologie en médecine et en pharmacie du Vietnam à suivre le rythme d’autres pays et territoires dans le monde", dit Dr Pham Gia Khanh.

En ce qui concerne le diagnostic et le traitement des maladies, ce programme a appliqué avec succès de nombreuses techniques de haute technologie, contribuant à sauver la vie de nombreux patients à un coût moins élevé que les traitements à l’étranger. On peut citer la transfusion sanguine gémellaire, le traitement du cancer, les techniques de diagnostic prénatal, l’application de la technologie des cellules souches dans le traitement, etc.

Pour que les scientifiques puissent améliorer davantage leurs performances, il est nécessaire, pour la période 2021-2025, d’améliorer la gestion administrative de la recherche, d’encourager les prises d’initiative des scientifiques et surtout de favoriser la recherche appliquée.

Il est nécessaire de trouver des mécanismes de gestion et des fonds permettant aux recherches scientifiques de trouver rapidement des applications dans le domaine de la médecine et la pharmacie, ce qui améliorera la prévention et le traitement des maladies, souligne Nguyên Ngô Quang, directeur adjoint de l’Office de la science, de la technologie et de la formation (ministère de la Santé). – CVN/VNA