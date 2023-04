L'ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung lors du séminaire. Photo: VNA

Rome (VNA) – Un séminaire sur la situation actuelle et les perspectives du Vietnam a été co-organisé par le Parti communiste italien (PCI) et l'Association d'amitié Italie-Vietnam, le 2 avril dans la ville de Milan, en Italie.

L'événement a vu la participation du secrétaire général du PCI Mauro Alboresi, de l'ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung, du président de l'Association d'amitié Italie-Vietnam dans la région de Vénétie Renato Darsiè, de nombreux amis italiens.

Lors de l’événement, l'ambassadeur vietnamien Duong Hai Hung a déclaré que la force et la position du Vietnam était remarquablement renforcées après 37 ans de Renouveau, et a informé les participants des principales orientations du pays à l'horizon 2030.

Il a déclaré que les relations entre le Vietnam et l'Italie s'étaient développées positivement dans de nombreux domaines. Il a également souligné le bon sentiment des Italiens pour le Vietnam lors de sa lutte passée pour l'indépendance nationale ainsi que l'oeuvre actuelle de la construction et de la défense nationales.

Selon l'ambassadeur, le séminaire était une occasion pour promouvoir l'image du Vietnam en tant que pays de paix, de stabilité, de développement dynamique, riche de culture et de potentiel, qui partage de nombreuses similitudes avec l'Italie; et en tant que destination attrayante pour les investissements et le commerce.

Francesco Maringiò, responsable des affaires extérieures du PCI, a attiré l'attention des participants avec un discours sur le développement du socialisme au Vietnam sous l'idéologie du président Ho Chi Minh.

Pendant ce temps, Renato Darsiè a parlé dans son discours du rôle de l'Association d'amitié Italie-Vietnam dans le renforcement de l'amitié entre les deux peuples.

Les participants italiens ont partagé l'espoir que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien atteindra avec succès les objectifs et les orientations qu'il s'est fixés.-VNA