Défilé de mode lors de la cérémonie. Photo: VNA



Rome (VNA) - Dans la soirée du 31 mars, la cérémonie d'ouverture de l'Année Vietnam-Italie 2023, organisée par l'ambassade du Vietnam en Italie et parrainée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et les autorités de Rome, a eu lieu dans la capitale italienne.



L'événement marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Italie (23 mars), a réuni, entre autres, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, son homologue italienne, Maria Tripodi, le conseiller principal du président italien pour la politique étrangère Fabio Cassese.



La vice-ministre Le Thi Thu Hang a souligné que l'Italie est actuellement l'un des principaux partenaires économiques du Vietnam en Europe, et que le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'Italie au sein de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).



Cette année, les deux pays fêtent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de leur partenariat stratégique, a-t-elle souligné, ajoutant que les deux parties organiseraient de nombreuses activités significatives et cet événement lancerait la série d'activités vietnamiennes en Italie.