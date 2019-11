Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) - La province septentrionale de Vinh Phuc compte 53 utilisateurs d’énergie principaux, dont la plupart sont des entreprises industrielles.

En vertu de la décision N°1469/QD-TTg publié le 28 octobre 2019, le Vietnam compte plus de 2.600 consommateurs d'énergie clés, dont plus de 2.100 producteurs industriels, 11 établissements de production agricole.

Selon le décret N°21/2011/ND-CP, les utilisateurs d'énergie principaux sont les établissements de production industrielle et agricole et les unités de transport qui consomment annuellement une énergie totale égale ou supérieure à 1.000 tonnes d’équivalent pétrole (1.000 TEP), ainsi que des travaux de construction, des bureaux, des maisons, des établissements d’enseignement, des établissements médicaux, des centres de divertissement, des hôtels, des supermarchés, des restaurants et des magasins qui consomment annuellement au moins 500 tonnes d’équivalent pétrole (500 TEP).

Les consommateurs d’énergie principaux doivent élaborer des plans annuels et quinquennaux pour utiliser les énergies de manière efficace et conforme à leurs plans de production et d’activité.

En outre, ils doivent réaliser un audit énergétique tous les trois ans et appliquer des modèles de gestion de l'énergie conformément aux instructions des autorités compétentes.-VNA