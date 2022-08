Photo: VNA

Tra Vinh (VNA) - La province de Tra Vinh, dans le delta du Mékong, n'a enregistré plus de navires de pêche violant les eaux étrangères ces derniers temps pour pratiquer la pêche illégale grâce à de nombreuses solutions pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Une mission du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a examiné le 23 août la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne (CE) sur la prévention de la pêche INN dans cette province.

S'exprimant lors de la réunion avec les autorités locales, le vice-ministre Phung Duc Tien a hautement apprécié les efforts de Tra Vinh pour apporter de différentes solutions aux faiblesses et aux lacunes liées à la pêche INN.

La province n'enregistre désormais aucun navire de pêche ou pêcheur enfreignant les eaux étrangères, ont indiqué les autorités locales.

Environ 95% des 1.141 bateaux de pêche locaux ont été autorisés. Jusqu'à 234 des 264 navires de 15 mètres de long et plus soumis à l'installation d'un système de surveillance des navires ont été équipés du système VMS.

Tra Vinh a intensifié l'inspection et l'examen de l'exploitation et de la protection des ressources halieutiques. Depuis le début de l'année, les autorités locales ont examiné 179 navires et condamné 16 cas à près de 190 millions de dôngs (8.100 dollars) pour des infractions administratives.

Nguyen Trung Hoang, vice-président du Comité populaire provincial, a proposé que les ministères et secteur ouvrent des cours de formation pour aider à améliorer les capacités pour des cadres travaillant sur la prévention de la pêche INN .

Il a également demandé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural d'aider Tra Vinh à réaliser un projet de modernisation du port de pêche de Dinh An dans le district de Tra Cu et un autre d'élevage industriel de crevettes dans le district de Duyen Hai. Ces deux projets font partie d'un projet de développement d'infrastructures nécessaires pour l'adaptation au climat dans l'agriculture du delta du Mékong.

Abritant un littoral de 65 km, Tra Vinh a enregistré 222.527 tonnes de production halieutique en 2021, dont 151.442 tonnes issues de l'aquaculture et 71.085 tonnes supplémentaires issues de la pêche. Elle vise à porter la production à 235.115 tonnes cette année.-VNA