La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, lors de la cérémonie. Photo : VNA



Thua Thien-Hue (VNA) – La province centrale de Thua Thien-Hue a organisé le 17 août une cérémonie pour recevoir l’Ordre de l’Indépendance de première classe et fêter le 30e anniversaire de son rétablissement. La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, était présente.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a envoyé une corbeille de fleurs pour la féliciter, de même que le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, et le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man.

Rappelant le rétablissement de la province de Thua Thien-Hue le 1er juillet 1989, Le Truong Luu, secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, a passé en revue le processus de développement de sa localité ces 30 dernières années. Selon lui, Thua Thien-Hue a enregistré une croissance annuelle moyenne de 7,2% pendant la période 1989-2018. Le secteur tertiaire représentait l’année dernière 55,7% de l’économie locale. Le tourisme a poursuivi son développement rapide, avec un rôle croissant au sein de l'économie locale.

Lors de la cérémonie, la présidente de l’Assemblée nationale a déclaré tenir en haute estime les réalisations de Thua Thien Hue, notamment ses efforts pour moderniser ses zones urbaines, rurales et montagneuses tout en préservant l’architecture ancienne et les valeurs culturelles traditionnelles. Elle a particulièrement apprécié le succès des 10 éditions du Festival de Hue, les réalisations de l’Université de Hue et de l’Hôpital central de Hue qui s'affirment comme de grands centres éducatif et médical de la région.

Appelant Thua Thien-Hue à s’efforcer de devenir une province riche tant en matière économique que culturelle, Nguyen Thi Kim Ngan lui a demandé de continuer de promouvoir la réforme et la créativité afin de mieux exploiter ses atouts, avantages et potentiels. Elle lui a également recommandé d’opter pour la croissance verte et l’économie du savoir, de favoriser le secteur privé pour en faire un moteur de développement.

La présidente de l’Assemblée nationale lui a en outre suggéré d’assurer une meilleure efficacité des programmes de conservation, de restauration, de protection et de mise en valeur des patrimoines de l’ancienne capitale vietnamienne. Elle l’a appelée à continuer d’accélérer l’édification de la Nouvelle Ruralité et l’adaptation au changement climatique, ainsi que le développement des secteurs de la culture, du tourisme, de l’éducation, de la santé, des sciences et technologies.

A cette occasion, Nguyen Thi Kim Ngan a remis l’Ordre de l’Indépendance de première classe à la province de Thua Thien-Hue pour ses contributions remarquables à l’édification du socialisme et à la défense de la Patrie. -VNA