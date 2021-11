Hanoï (VNA) - Une rencontre visant à renforcer les relations commerciales entre les entreprises de la province vietnamienne de Thanh Hoa et celles de l'Indonésie a eu lieu en présentiel et en ligne le 26 novembre.

L'événement a été organisé par l'ambassade et le Bureau commercial du Vietnam en Indonésie en collaboration avec le Comité populaire de la province de Thanh Hoa et l'ambassade d'Indonésie au Vietnam.

La reprise économique durable est une priorité absolue, dans laquelle la coopération entre le gouvernement et les entreprises des deux pays joue un rôle très important, selon Nguyen Ngoc Vinh, conseiller de l'ambassade du Vietnam en Indonésie. Actuellement, les deux pays s'efforcent de porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 10 milliards de dollars.

Nguyen Ngoc Vinh a espéré que cette rencontre aideraient les entreprises indonésiennes à mieux comprendre le climat d'affaires à Thanh Hoa et à coopérer pour des bénéfices mutuels. L'ambassade et le bureau commercial du Vietnam en Indonésie étaient toujours prêts à soutenir les entreprises des deux pays pour promouvoir la coopération et la connectivité.

Au cours des dix premiers mois de l'année, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 9,1 milliards de dollars, soit une hausse de 34% par rapport à 2018. Avec 99 projets d'investissement d'un fonds enregistré de 611 millions de dollars, l'Indonésie fait actuellement partie des 30 plus grands partenaires d'investissement du Vietnam. -VNA