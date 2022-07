Le secrétaire du Comité du Parti de Quang Ninh, Nguyen Xuan Ky. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Quang Ninh, province du Nord du Vietnam, en coordination avec la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), a organisé une réunion pour promouvoir l'investissement dans la localité en 2022, avec la participation de représentants de 21 économies membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

S'exprimant lors de la réunion, le secrétaire du Comité du Parti de Quang Ninh, Nguyen Xuan Ky, a promis de créer les conditions les plus favorables aux investisseurs en termes de procédures administratives, de libération des terrains, de ressources humaines et de sécurité.

Quang Ninh s'efforce de fournir des services publics pratiques, un environnement d'affaires ouvert, favorable, juste et transparent pour que les investisseurs opèrent de manière durable et à long terme dans la province, a-t-il souligné.

De son côté, le président de la VCCI, Pham Tan Cong, a estimé que Quang Ninh occupait une position stratégique importante, étant la porte d'entrée du pays vers la Chine et l’ASEAN.

Photo: VNA

Ces derniers temps, Quang Ninh s'est toujours étroitement coordonné avec les villes et provinces voisines telles que Hai Phong, Hai Duong, Bac Giang et Lang Son pour trouver des moyens de partager des ressources communes et de se concentrer sur l'investissement dans le but de mener à bien des projets d'infrastructure de transport et créer de nouveaux corridors de développement.

Lors de la réunion, des délégués étrangers ont exprimé leur espoir que Quang Ninh accorderait plus d'attention aux procédures fiscales et douanières et à l'accès à des ressources humaines de haute qualité.

A cette occasion, le comité d’organisation de la zone économique de Quang Ninh a signé un protocole d'accord avec les sociétés Stavian Quang Yen et Bac Tien Phong sur un projet d'usine de résines de polypropylène, d'un investissement de 1,5 milliard de dollars. –VNA