Hanoi, 9 janvier (VNA) - Le service de l'Agriculture et du Développement rural de la province septentrionale de Phu Tho en collaboration avec le Comité populaire du district de Doan Hung et la compagnie par actions de technologie agricole biologique Kim Hang Luc Ngan a exporté le 8 janvier le premier lot de pamplemousse de Doan Hung vers le marché russe.

Photo : VNA

Il s'agit d'un événement important, qui ouvre une nouvelle phase, un nouveau marché, un nouvel avenir pour les pamplemousse du district de Doan Hung. Dans les temps à venir, le district de Doan Hung s'attend à ce que de nombreuses entreprises et commerçants achètent et participent au processus de production, créant une production stable, formant progressivement une chaîne de valeur pour les pamplemousse spécialisés et d'autres produits du district de Doan Hung.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Phu Tho, Nguyen Thanh Hai, a affirmé que dans l’avenir, province continuera à promouvoir l'agriculture intensive, appliquera les avancées techniques pour améliorer la qualité et la valeur des les pamplemousse, formant une zone de culture de les pamplemousse concentrée et à grande échelle d'une superficie totale d'environ 3.000 ha.

La province s'efforce d'obtenir que 100 % de la zone concentrée de les pamplemousse applique des processus de production sûrs et se voit accorder un code de zone de plantation pour l'exportation et la consommation domestique.- VNA