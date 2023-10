La délégation de la province de Lang Son au siège de l'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas. Photo : baoquocte.vn baoquocte.vn

Les experts néerlandais testent des produits agricoles de Lang Son.



Rotterdam (VNA) - L'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas, en coordination avec le Comité populaire de la province de Lang Son (Nord) et le groupe Nedspice, a organisé un échange de vue placé sur le thème «présenter et promouvoir les produits agricoles de Lang Son aux Pays-Bas », le 16 octobre dans la ville de Rotterdam.S'exprimant lors de l’événement, l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngo Huong Nam, a déclaré que les Pays-Bas étaient devenus le plus grand investisseur européen au Vietnam et le plus grand importateur de produits vietnamiens en Europe. Il a estimé que cet événement ouvrirait de nouvelles avancées dans les relations commerciales entre des partenaires néerlandais et de Lang Son.A cette occasion, le président du Comité populaire provincial de Lang Son, Ho Tien Thieu, a présenté le potentiel et les atouts de sa localité, notamment dans le domaine agricole. Il a souhaité se renseigner sur les expériences néerlandaises dans la production de produits agricoles et d'épices, favoriser l'écoulement des principaux produits agricoles et forestiers de sa province sur le marché néerlandais et dans d'autres pays européens, en particulier les produits à base d'anis et l'essence d'anis. En plus, il a espéré que les investisseurs injecteraient des capitaux dans le secteur de transformation des produits agricoles.