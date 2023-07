A l'aéroport de Cam Ranh, province de Khanh Hoa. Photo: VNA

Ottawa (VNA) - Une délégation de la province de Khanh Hoa (Centre), en visite de travail à Vancouver, au Canada, a collaboré avec le consulat général du Vietnam et l'Association d'affaires Vietnam-Canada (VCB Association) pour organiser le 28 juillet un séminaire pour présenter les atouts et potentiels locaux.



Lors du séminaire, le président du Conseil populaire de Khanh Hoa, Nguyen Khac Toan, a insisté sur la rapidité du rétablissement de sa province après la pandémie de COVID-19.



La province utilise efficacement ses atouts en matière de tourisme, de services et d'économie maritime, a-t-il affirmé, ajoutant que Khanh Hoa soutient toujours les entreprises et investisseurs étrangers, y compris les investisseurs canadiens.



Il a émis le souhait qu’une ligne aérienne directe entre la ville de Nha Trang de Khanh Hoa et Vancouver soit ouverte.



Selon son président Dan On, l'Association d'affaires Vietnam-Canada compte actuellement plus de 700 membres qui désirent coopérer avec des partenaires vietnamiens.



De son côté, Chak Au, conseiller municipal de la ville de Richmond, a exprimé son espoir de contribuer à renforcer la coopération entre les investisseurs de Richmond et Khanh Hoa dans les domaines du tourisme, de l'import-export et du transport maritime.



Auparavant, la délégation de Khanh Hoa a visité un certain nombre d'entreprises canadiennes faisant des affaires avec le Vietnam, a travaillé avec le ministère de l'Économie de la Colombie-Britannique et le consulat général du Vietnam à Vancouver.-VNA