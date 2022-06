Photo: VNA

Bên Tre (VNA) - Dotée d'un littoral de plus de 65 km et d'une zone économique exclusive de près de 20.000 km2, la province de Ben Tre (Sud) dispose des atouts pour développer l'économie maritime et d'autres domaines.

La province s'est également concentrée sur la mise en œuvre des projets éoliens et le développement de l'aquaculture de haute technologie.

Le directeur du service provincial de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Van Be Sau, a déclaré que le ministère de l'Industrie et du Commerce a approuvé l'aménagement de 19 projets d'énergie éolienne dans cette localité, d'une capacité totale de 1.007,7 MW, dont 9 projets d'une capacité d'environ 368 MW en construction, avec une capacité totale de 270 MW.

Selon Nguyen Van Be Sau, les projets éoliens jouent un rôle important dans le développement socio-économique local.

Actuellement, le Comité populaire provincial a proposé au gouvernement de publier bientôt un mécanisme de nouveau prix d'électricité afin que les investisseurs puissent prendre une décision rapide de déployer les projets éoliens restants.

Selon le directeur du service provincial du Plan et de l'Investissement Duong Van Phuc, afin d'augmenter la valeur du secteur de la pêche, Bên Tre prévoit de développer 4.000 hectares d'élevage de crevettes d'eau saumâtre avec des applications de haute technologie d'ici 2025.

En outre, le secrétaire du Comité provincial du Parti Le Duc Tho a souligné qu’en 2022, la province de Bên Tre s'efforce d'atteindre une croissance économique de 8 à 8,5%.

En particulier, Bên Tre prévoit d'ajouter les projets de production d'électricité au gaz naturel liquéfié (GNL) dans l'aménagement national, créant ainsi une nouvelle percée pour la province, et en même temps.

De plus, la province mettra en œuvre le projet d’élevage crevettes marines de haute technologie sur une superficie de 4.000 hectares. -VNA