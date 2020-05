Bac Ninh (VNA) – Bien qu’impactée par la crise du coronavirus, la province de Bac Ninh, dans la région économique clé du Nord, a tiré son épingle du jeu au premier trimestre, enregistrant des indicateurs économiques et sociaux encourageants.

Entre janvier et mars, le produit intérieur brut régional de Bac Ninh est estimé à plus de 31.578 milliards de dôngs, en hausse de 5,9% par rapport à la même période de l’an dernier, a fait savoir le directeur du Département provincial du plan et de l’investissement, Nguyên Dinh Xuân.Le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a reculé de 7,9%, celui de l’industrie et de la construction a bondi de 8,2% et le secteur des services a grimpé de 0,4%, a-t-il précisé.Entre-temps, l’indice de la production industrielle a progressé de 3,2% par rapport au trimestre précédent et de 9,5% comparé à la période correspondante de 2019. Le secteur de la transformation et de la fabrication a connu une hausse de 3,2% et 9,5% respectivement en glissement trimestriel et annuel.Les exportations sont estimées à 8 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,6% par rapport à la même période de l’an dernier, et les importations à près de 6,900 milliards de dollars, en hausse de 34,7% en glissement annuel.Les ventes au détail des biens et services sont évaluées à plus de 16.700 milliards de dôngs, en régression de 6,3% par rapport au trimestre précédent mais en progression de 2% par rapport à la même période de 2019, a encore indiqué le responsable.Dans le rapport annuel 2019 sur l’indice de compétitivité au niveau provincial (rapport PCI 2019) publié le 5 mai dernier par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Bac Ninh truste le podium pour la troisième année consécutive. – VNA