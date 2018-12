Hanoi, 6 décembre (VNA) - La notoriété de Hanoi auprès du public de la chaîne américaine CNN s’est améliorée, notamment sur les réseaux sociaux, selon Sunita Rajan, vice-présidente de CNN pour la région Asie-Pacifique.

Une photo extraite d'un film dans le programme thématique « Destination : Hanoi » diffusé sur CNN.



Mme Sunita Rajan a eu une séance de travail à Hanoi le 5 décembre avec le président du Comité populaire municipal, Nguyen Duc Chung, sur les résultats de la coopération entre les deux parties et la poursuite de leurs projets.



Soulignant les réalisations de la coopération bilatérale ces deux dernières années, elle a exprimé son espoir de continuer à travailler avec le Vietnam, en particulier dans la promotion d'événements majeurs tels que la Formule 1 (F1) en 2020 et les 31e Jeux de l'Asie du Sud-Est 2021 (SEA Games).



Appréciant l'efficacité de la collaboration bilatérale, M. Nguyen Duc Chung a déclaré que l'image de Hanoi, et du Vietnam en général, avait été présentée aux téléspectateurs de CNN du monde entier.



Hanoi poursuivra sa coopération avec CNN et espère recevoir son soutien pour la formation de responsables de la communication des départements de l'information et de la communication, de la culture, des sports et du tourisme, ainsi que pour le partage d'informations sur l'analyse du public afin d'aider la ville à élaborer un plan de promotion efficace , a ajouté Nguyên Duc Chung.



Sunita Rajan a approuvé les propositions de la ville et affirmé que CNN maintiendrait son soutien à la capitale vietnamienne.



CNN est une chaîne de télévision américaine par câble et par satellite disponible dans plus de 210 pays et territoires. Cette année, CNN a diffusé trois clips promotionnels de 30 secondes consacrés à Hanoi, à savoir «Hanoi - Cœur du Vietnam», «Hanoi - Berceau du patrimoine» et «Hanoi - Histoire, culture et peuples», ainsi qu'un programme spécial intitulé «Destination : Hanoi ”.



De janvier à fin septembre 2018, Hanoi accueilli près de 20 millions de touristes, dont 4,45 millions d'étrangers.



Cette année, la ville espère servir plus de 25,4 millions de vacanciers, dont 5,5 millions d'étrangers, et réaliser 75,78 milliards de dongs (3,33 milliards de dollars) de recettes.-VNA