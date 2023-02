Londres (VNA) – La professeure Nguyên Thi Kim Thanh, à l’University College London (UCL) au Royaume-Uni, a remporté le Distinguished Women in Chemistry/Chemical Engineering Awards (femmes éminentes en chimie/prix de génie chimique) de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC).

La professeure Nguyên Thi Kim Thanh. Photo: baodantoc.vn

Elle se verra décerner le prix aux côtés de 11 autres femmes scientifiques de divers pays lors d’une cérémonie qui aura lieu lors du Congrès mondial de chimie de l’IUPAC prévu en août de cette année.Créés en 2011, les prix IUPAC visent à reconnaître et à promouvoir le travail des femmes chimistes/ingénieures chimistes dans le monde entier.Les lauréates sont élues en fonction de leur excellence en recherche fondamentale ou appliquée, de leurs réalisations remarquables dans l’enseignement ou l’éducation, ou de leur leadership démontré ou de leur excellence en gestion dans les sciences chimiques.Le comité des prix s’intéresse particulièrement aux candidates ayant des antécédents de leadership et/ou de service communautaire au cours de leur carrière.La professeure Mary Garson, présidente du comité de l’IUPAC sur l’éthique, la diversité, l’équité et l’inclusion, a déclaré que les 12 lauréates sont choisies parmi une liste impressionnante de femmes chimistes et ingénieures chimistes aux réalisations et à la créativité exceptionnelles dans le monde entier.Dans leurs histoires personnelles, chacune des nominées de 2023 a démontré une volonté de partager son expertise et son expérience avec d’autres chimistes ainsi qu’une passion pour la science. Leur travail et leurs activités de sensibilisation font progresser la science chimique et le génie chimique de diverses manières, a-t-elle déclaré, exprimant sa conviction que les lauréates inspireront les femmes scientifiques dans le monde.S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Royaume-Uni, la professeure Nguyên Thi Kim Thanh a déclaré souhaiter que les récompenses inspirent les femmes scientifiques à poursuivre leurs rêves de contribuer au développement scientifique et à la communauté.Pour le Vietnam, elle a espéré que les prix contribueront à améliorer le prestige des femmes intellectuelles et scientifiques vietnamiennes dans la communauté scientifique mondiale, les encourageant à s’intégrer en toute confiance à la science avancée du monde.Basée à Zurich, en Suisse, l’IUPAC a été créée en 1919 par des chimistes de l’industrie et du milieu universitaire, qui ont reconnu la nécessité d’une normalisation internationale en chimie.La professeure Nguyên Thi Kim Thanh figure parmi les intellectuels vietnamiens de renommée mondiale, qui est la première professeure vietnamienne à l’UCL depuis 2013, et une académicienne de quatre instituts scientifiques spécialisés au Royaume-Uni.Avec une longue histoire de réalisations scientifiques prestigieuses, elle a remporté de nombreux prix nobles dans les domaines de la recherche d’organisations scientifiques et d’académies prestigieuses au monde. – VNA