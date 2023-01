Hanoi (VNA) - Le 27 janvier, premier jour après après les vacances du Têt, l’efferversence régnait déjà dans de nombreuses entreprises.



À Hanoi, la compagnie générale de confection May 10 a commencé l’année du Chat en se donnant pour objectif d’améliorer sa productivité et d’exporter ses produits, nous a expliqué son directeur général Thân Viêt Duc.

Dans la province de Tiên Giang, lors de la première journée de travail après le Têt, presque tous les employés se sont vus offrir des étrennes, comme nous l’a confirmé Pham Nguyên Khang, directeur de l’aciérie Minh Trang.

«Nous avons commencé à 7h. Les ouvriers étaient très enthousiastes car ils ont reçu des etrennes et ont eu droit à un festin à l’occasion de la Nouvelle année lunaire. L’an dernier, nous avons pu travailler sans interruption malgré la pandémie. Cette année s’annonce encore plus prometteuse», nous a-t-il dit.

Même effervescence dans des parcs industriels de la province de Dak Lak. À Tân An, la société Ban Mê Green Farm a commencé la transformation des durians et des piments destinés à être exportés en Chine et au Japon. Selon Nguyên Thi Thai Thanh, sa directrice, le contact avec les clients étrangers a été maintenu pendant les vacances, ce qui fait que l’année démarre avec déjà des commandes.

«Nous avons des commandes pour toute l’année 2023, trois fois plus qu’en 2022, notamment avec les produits à base de durian, d’avocat, de piment et de fruits de la passion. Pour pouvoir répondre à la demande, nous avons commencé dès le sixième jour du premier mois lunaire», nous a-t-elle indiqué.

À Hô Chi Minh-ville, 65% des entreprises ont repris leurs activités dès le sixième jour du premier mois lunaire, soit le 27 janvier. - VOV/VNA