Hanoi (VNA) – Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, grâce à une bonne maîtrise de l’épidémie de Covid-19, la production industrielle en octobre a connu un meilleur taux de croissance que le mois précédent, ce qui contribue positivement à la reprise économique.

Les entreprises ont pris une série de mesures pour faire face aux impacts de la pandémie de Covid-19. Photo : TCTC

L’indice de production industrielle (IPI) en octobre a augmenté de 3,6 % par rapport à septembre et de 5,4 % sur un an. Cependant, lissé sur 10 mois, on estime que l’IPI n’a augmenté que de 2,7 % sur un an, soit beaucoup moins que l’augmentation de 9,5 % à la même période l’an dernier.Durant ce laps de temps, la transformation et la fabrication ont augmenté de 4,2 %, la production et la distribution d’électricité ont augmenté de 3,2 %. L’industrie minière, quant à elle, a diminué de 8,1 %. – NDEL/VNA