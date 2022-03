Une vue de la ville de Dong Xoai, province de Binh Phuoc. Photo: VNA

Binh Phuoc (VNA) - La province méridionale de Binh Phuoc contrôle progressivement l'épidémie, revenant pas à pas à la nouvelle normalité. La production et les activités commerciales reprennent étape par étape.

Selon l’Office provincial des statistiques de Binh Phuoc, au cours des deux premiers mois de 2022, l'indice de production industrielle dans la province a augmenté de 20,94% par rapport à la même période en 2021. En détail, la production d'aliments pour volailles a augmenté de plus de 161%; la production de chaussures et de sandales, de 91 %; le poulet congelé, plus de 92%...

Selon l'Office des statistiques de Binh Phuoc, l'augmentation de l'indice de production industrielle dans la province est due au fait que de nombreuses entreprises ont investi dans l’application de progrès scientifiques et technologiques pour moderniser leurs équipements et économiser les coûts, améliorant ainsi la qualité de leurs produits et leur compétitivité.

Photo d'illustration: binhphuoc.gov.vn



Cependant, un certain nombre de secteurs ont enregistré une baisse assez importante par rapport à la même période de l'an dernier telles que l'industrie minière (-13,7%); les produits en bois (-45,7%)... La raison en est que les entreprises n'ont pas eu beaucoup de nouvelles commandes pour l'exportation.

Pendant la même période, l'indice d'utilisation de la main-d'œuvre dans les entreprises industrielles à Binh Phuoc a enregistré une augmentation de 5,8 % en variation annuelle. Il a connu une hausse de 1,9% chez les entreprises publiques et de 35% chez les entreprises à participation étrangère.

Le Comité populaire provincial de Binh Phuoc a proposé diverses solutions pour s'adapter en toute sécurité, avec souplesse, au COVID-19 et contrôler efficacement l'épidémie.-VNA