La production d’emballages sera l’un des secteurs à la croissance la plus rapide au Vietnam. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Avec un taux de croissance moyen estimé à 15% - 20% dans les années prochaines, l’ emballage sera l’un des secteurs à la croissance la plus rapide au Vietnam. Ces informations ont été annoncées jeudi lors d’un événement organisé le 29 février à Hô Chi Minh-Ville pour présenter le 17e Salon international ProPak Vietnam 2024.Selon des experts, le Vietnam compte actuellement plus de 900 entreprises spécialisées dans le secteur de l'emballage, dont environ 70% implantées dans le Sud, principalement à Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Dong Nai.A l’heure actuelle, la demande d’emballages en carton augmente grâce au commerce électronique. En effet, on prévoit que plus de la moitié des 96 millions de Vietnamiens feraient des achats en ligne d'ici 2025 et dans le monde numérique, l'emballage est considéré comme une valeur en faveur de l'interaction entre les marques et les consommateurs.Le directeur des ventes de la société Informa Markets Asia, Jeffrey Au, a déclaré que depuis le lancement de la campagne « Race to Net Zero » du gouvernement vietnamien visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, le concept de l’économie circulaire et les exigences de durabilité influencent de plus en plus la conception des emballages.En conséquence, le segment des emballages hautement recyclables devient progressivement important dans le processus d'emballage de l'industrie alimentaire et des boissons. C'est également l'un des facteurs clés favorisant le développement des emballages en papier au Vietnam, a-t-il indiqué.De plus en plus d'entreprises tournées vers l'avenir passent progressivement à des processus de production circulaire, dans le but de fournir des matériaux, des conceptions et des systèmes d'emballage hautement recyclables. Par conséquent, Informa Markets Vietnam organisera le 17e Salon international ProPak Vietnam 2024 à Hô Chi Minh-Ville, a-t-il ajouté.ProPak Vietnam 2024 aura lieu du 3 au 5 avril, avec la participation de plus de 450 exposants du monde entier. Il lancera cette année un espace d'exposition DrinkTech dédié à la technologie des boissons. -VNA