Phnom Penh (VNA) – La princesse Bopha Devi, ancienne ministre de la Culture et des Beaux-Arts et figure majeure de la renaissance du ballet royal du Cambodge, est décédée lundi 18 novembre en Thaïlande à l’âge de 76 ans des suites d’une maladie, a rapporté Fresh News.

La princesse du Cambodge Norodom Buppha Devi (gauche) lors d’un événement, le 18 février 2004 à New Delhi. Photo: AFP / VNA)

Née le 8 janvier 1943 à Phnom Penh, elle était la fille aînée de Norodom Sihanouk et de Neak Moneang Phat Kanthol, la sœur du prince Norodom Ranariddh, et une demi-sœur de l’actuel roi du Cambodge, Norodom Sihamoni.La princesse a été ministre de la Culture et des Beaux-arts de 1998 à 2004 et directrice du Ballet royal du Cambodge. C’est sous son mandat que l’inscription du ballet royal sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité est proclamée par l’UNESCO, en 2003. – VNA