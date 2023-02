Photo: VNA

Hanoï (VNA) – « Le Vietnam devient le nouveau terrain de chasse des entreprises », tel était le titre d’un article publié le 19 février par la Tribune de Genève.Selon le quotidien suisse, l’année dernière, le Vietnam a connu la plus forte croissance économique d’Asie. Et la Suisse est bien placée pour en profiter avec plus de trois milliards de francs d’échanges commerciaux en 2020 et 20.000 emplois créés. La centaine d’entreprises helvétiques déjà présentes sur place est parmi les plus importants investisseurs européens dans ce pays. Le secteur de l’équipement industriel, en particulier, devrait profiter de la montée en gamme du «made in Vietnam».L'article a souligné en outre que le boom industriel au Vietnam se fait sentir dès l'entrée dans la zone industrielle de Van Trung, au Nord de Hanoï. Dès le matin, de nombreuses personnes font la queue devant le bureau de recrutement de Foxconn, entreprise sous-traitante d'Apple. Devant un grand dortoir pour ouvriers, il y a une grande affiche où Foxconn annonce le recrutement de 10.000 nouveaux employés avec des conditions de travail favorables.Foxcom n'était pas la seule usine qui embauche un grand nombre de travailleurs. Non loin de là, son concurrent LuxShare affiche également une annonce de recrutement de 13.000 employés.Le groupe sud-coréen Samsung Electronics a inauguré un centre de recherche et développement à Hanoï en décembre 2022. Il a l’intention d'investir environ 3,2 milliards de dollars pour produire des semi-conducteurs dans une nouvelle usine implantée dans une province voisine. Le géant américain des semi-conducteurs Amkor Technology va aussi bientôt ouvrir une usine au Vietnam.